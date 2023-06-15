Президент Чехії: Підрив Каховської ГЕС ускладнить наступ України

Підтоплення Херсонської області внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС вплине воєнні операції в регіоні і може сповільнити контрнаступ України.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляє "Європейська правда".

"Це ускладнить усі військові дії, в тому числі і українські операції. Територія, яку затопило, настільки велика, що це вплине на всі військові дії в цьому регіоні", – сказав Павел.

Чеський президент зазначив, що поки не відомо, чи дамбу знищили через помилку, чи через свідомий намір армії РФ.

Він додав, що підрив Каховської ГЕС також вплине на мирне населення, на навколишнє середовище, на сільське господарство.

"Катастрофа спричинить забруднення шкідливими речовинами, і також певною кількістю мін", – зауважив Павел.

Глава МЗС Дмитро Кулеба раніше назвав підрив Росією Каховської ГЕС жахливим воєнним злочином і, ймовірно, найбільшою техногенною катастрофою в Європі за останні десятиліття. Інцидент засудили низка іноземних лідерів і європейських посадовців.

У Єврокомісії, говорячи про винувату сторону у руйнуванні Каховської ГЕС, заявили, що Росія несе первинну відповідальність за цей інцидент, оскільки вона почала війну проти України.