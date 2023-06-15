Президент Чехии: Подрыв Каховской ГЭС усложнит наступление Украины

Подтопление Херсонской области в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС повлияет на военные операции в регионе и может замедлить контрнаступление Украины.

Об этом в интервью Радио Свобода заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает "Европейская правда".

"Это усложнит все военные действия, в том числе и украинские операции. Территория, которую затопило, настолько велика, что это повлияет на все военные действия в этом регионе", – сказал Павел.

Чешский президент отметил, что пока не известно, уничтожили ли дамбу из-за ошибки или из-за сознательного намерения армии РФ.

Он добавил, что подрыв Каховской ГЭС также повлияет на мирное население, на окружающую среду, на сельское хозяйство.

"Катастрофа повлечет загрязнение вредными веществами, а также определенным количеством мин", – отметил Павел.

Глава МИД Дмитрий Кулеба ранее назвал подрыв Россией Каховской ГЭС ужасным военным преступлением и, вероятно, крупнейшей техногенной катастрофой в Европе за последние десятилетия. Инцидент осудили ряд иностранных лидеров и европейских чиновников.

В Еврокомиссии, говоря о виноватой стороне в разрушении Каховской ГЭС, заявили, что Россия несет первичную ответственность за этот инцидент, поскольку она начала войну против Украины.