У Швейцарії допустили, що вироблені в країні технології опиняються у російських ракетах

Одне з відомств федерального уряду Швейцарії допустило у своїй доповіді, що РФ, імовірно, використовує для виробництва ракет швейцарські технології, які початково мали цивільне призначення.

Про це повідомляє Swiss Info з посиланням на Tamedia, пише "Європейська правда".

Державний секретаріат з економічних питань (SECO) нещодавно склав список товарів мікроелектроніки, переважно цивільного призначення, але з потенціалом військового застосування. Серед таких – конденсатори, процесори та контролери.

У SECO припустили, що російський воєнпром може використовувати такі компоненти для виробництва крилатих та інших типів ракет та безпілотників.

У складанні списку врахували документ агентства США FinCEN та Офісу експортного контролю, де наводять приклади вилученого із застосованих Росією проти України ракет "Калібр" та Х-101, а також дронів "Орлан". Серед таких технологій виявили і компоненти зі Швейцарії.

SECO допускає, що у ракетах і дронах можуть використовувати також навігаційне обладнання, зокрема модулів GNSS.

Прямий експорт зі Швейцарії до Росії припинився з початком повномасштабної війни, але Росія потенційно може отримувати ці товари через Сербію, Грузію, Казахстан і Китай.

Як повідомлялося, Швейцарські сенатори відхилили створення групи з контролю санкцій проти Росії.

Чому Швейцарія досі блокує експорт зброї в Україні дивіться у відео на нашому Youtube-каналі або читайте у матеріалі "Гроші не пахнуть". Як нейтральна Швейцарія допомагає і як блокує допомогу Україні.