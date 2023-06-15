В Швейцарии допустили, что произведенные в стране технологии оказываются в российских ракетах

Одно из ведомств федерального правительства Швейцарии допустило в своем докладе, что РФ, вероятно, использует для производства ракет швейцарские технологии, которые изначально имели гражданское назначение.

Об этом сообщает Swiss Info со ссылкой на Tamedia, пишет "Европейская правда".

Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) недавно составил список товаров микроэлектроники, преимущественно гражданского назначения, но с потенциалом военного применения. Среди таких – конденсаторы, процессоры и контроллеры.

В SECO предположили, что российский военпром может использовать такие компоненты для производства крылатых и других типов ракет и беспилотников.

В составлении списка учли документ агентства США FinCEN и Офиса экспортного контроля, где приводят примеры изъятого из примененных Россией против Украины ракет "Калибр" и Х-101, а также дронов "Орлан". Среди таких технологий обнаружили и компоненты из Швейцарии.

SECO допускает, что в ракетах и дронах могут использовать также навигационное оборудование, в частности модулей GNSS.

Прямой экспорт из Швейцарии в Россию прекратился с началом полномасштабной войны, но Россия потенциально может получать эти товары через Сербию, Грузию, Казахстан и Китай.

Как сообщалось, Швейцарские сенаторы отклонили создание группы по контролю санкций против России.

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