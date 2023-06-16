AfD cудиться з міністром оборони Німеччини, який порівняв їх із партією Гітлера

Представництво ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" в землі Нижня Саксонія вирішило подати до суду на чинного міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса, який в інтерв’ю минулого року порівняв їх із нацистською партією НСДАП.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RND.

Очільник земельного осередку AfD у Нижній Саксонії, депутат Бундестагу Франк Рінк висловив невдоволення інтерв'ю, яке очільник Міноборони Німеччини дав газеті Bild am Sonntag у грудні 2022 року.

У ньому Пісторіус, який тоді очолював Міністерство внутрішніх справ Нижньої Саксонії, заявив, що вважає AfD значною мірою правоекстремістською партією й порівняв її з нацистською партією НСДАП, яку очолював Адольф Гітлер.

"Загалом, AfD намагається зробити те ж саме, що і НСДАП наприкінці двадцятих років: проникнути в органи безпеки, судову владу", – сказав тоді Пісторіус, коментуючи зірвану спробу путчу в Німеччині та причетність до неї ультраправих.

AfD вважає, що інтерв'ю порушило її право на рівні можливості для партій, закріплене в Конституції Німеччини. За словами Рінка, Пісторіус прирівняв "буржуазно-консервативну партію" до НСДАП і таким чином "неприпустимо тривіалізував злочини націонал-соціалістів".

Окрім Пісторіуса, "Альтернатива для Німеччини" також подала позови проти уряду Нижньої Саксонії й нинішньою міністеркою внутрішніх справ землі Даніелою Беренс.

Нагадаємо, в останні тижні відомі члени німецьких основних партій висловили тривогу у зв'язку з новим опитуванням, яке показує підтримку ультраправої "Альтернативи для Німеччини" на рекордно високому рівні.