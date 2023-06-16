AfD судится с министром обороны Германии, который сравнил их с партией Гитлера

Представительство ультраправой партии "Альтернатива для Германии" в земле Нижняя Саксония решило подать в суд на действующего министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, который в интервью в прошлом году сравнил их с нацистской партией НСДАП.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RND.

Глава земельного отделения AfD в Нижней Саксонии, депутат Бундестага Франк Ринк выразил недовольство интервью, которое глава Минобороны Германии дал газете Bild am Sonntag в декабре 2022 года.

В нем Писториус, который тогда возглавлял Министерство внутренних дел Нижней Саксонии, заявил, что считает AfD в значительной степени правоэкстремистской партией и сравнил ее с нацистской партией НСДАП, которую возглавлял Адольф Гитлер.

"В общем, AfD пытается сделать то же самое, что и НСДАП в конце двадцатых годов: проникнуть в органы безопасности, судебную власть", – сказал тогда Писториус, комментируя сорванную попытку путча в Германии и причастность к ней ультраправых.

AfD считает, что интервью нарушило ее право на равные возможности для партий, закрепленное в Конституции Германии. По словам Ринка, Писториус приравнял "буржуазно-консервативную партию" к НСДАП и таким образом "недопустимо тривиализировал преступления национал-социалистов".

Кроме Писториуса, "Альтернатива для Германии" также подала иски против правительства Нижней Саксонии и нынешним министром внутренних дел земли Даниэлой Беренс.

Напомним, в последние недели известные члены немецких основных партий выразили тревогу в связи с новым опросом, который показывает поддержку ультраправой "Альтернативы для Германии" на рекордно высоком уровне.