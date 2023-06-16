Нова коаліція у Фінляндії узгодила розподіл портфелів

Партії-учасниці нової урядової коаліції у Фінляндії домовилися про розподіл міністерських портфелів між партіями, проте щодо конкретних кандидатур ще визначаються.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Прем’єр-міністром, як відомо, буде лідер "Національної коаліції" Петтері Орпо.

Його партія буде мати в уряді 8 портфелів із загалом 19, "Справжні фіни" – 7, "Шведська народна партія" мають 2 і 1 портфелі та ще один мають ділити.

Найважливіші для України міністерські посади – міністра закордонних справ та міністра оборони – отримають члени "Національної коаліції".

Окрім того, "Коаліція" призначатиме міністра з питань муніципалітетів та регіонів, міністра соціального забезпечення, міністра праці, міністра культури й науки, міністра з питань клімату і довкілля.

"Справжні фіни" отримують портфелі міністра фінансів, міністра зовнішньої торгівлі та розвитку, міністра соціальних питань та охорони здоров’я, міністра з питань підприємництва, міністра юстиції, міністра внутрішніх справ, міністра транспорту і комунікацій.

"Шведська народна партія" отримує посади міністра освіти, міністра молоді та спорту (на половину каденції) та міністра з питань Європи і власності.

"Християнські демократи" призначать від себе міністра сільського та лісового господарства, та на половину каденції – міністра молоді та спорту.

Конкретні кандидатури очікувано оголосять у неділю.

За інформацією ЗМІ, посаду міністра закордонних справ може отримали Еліна Валтонен, а можливим кандидатом на міністра оборони називають Антті Хяккянена, який був міністром юстиції у 2017-2019 роках.

Нагадаємо, у четвер, на сьомий тиждень коаліційних перемовин, партії завершили роботу над урядовою програмою.

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