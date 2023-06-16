Новая коалиция в Финляндии согласовала распределение портфелей

Партии-участницы новой правительственной коалиции в Финляндии договорились о распределении министерских портфелей, конкретные кандидатуры еще определяют.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Премьер-министром, как известно, будет лидер "Национальной коалиции" Петтери Орпо.

"Коалиция" будет иметь в правительстве 8 портфелей из 19, "Настоящие финны" – 7, "Шведская народная партия" имеют 2 и 1 портфеля и еще один должны делить.

Самые значительные для Украины министерские должности – министра иностранных дел и министра обороны – получат члены "Национальной коалиции".

Кроме того, "Коалиция" будет назначать министра по вопросам муниципалитетов и регионов, министра социального обеспечения, министра труда, министра культуры и науки, министра по вопросам климата и окружающей среды.

"Настоящие финны" получают портфели министра финансов, министра внешней торговли и развития, министра социальных вопросов и здравоохранения, министра по вопросам предпринимательства, министра юстиции, министра внутренних дел, министра транспорта и коммуникаций.

"Шведская народная партия" получает должности министра образования, министра молодежи и спорта (на половину каденции) и министра по вопросам Европы и собственности.

"Христианские демократы" назначат от себя министра сельского и лесного хозяйства, и на половину каденции – министра молодежи и спорта.

Конкретные кандидатуры ожидаемо объявят в воскресенье.

По информации СМИ, должность министра иностранных дел может получить Элина Валтонен, а возможным кандидатом на министра обороны называют Антти Хяккянена, который был министром юстиции в 2017-2019 годах.

Напомним, в четверг, на седьмую неделю коалиционных переговоров, партии завершили работу над правительственной программой.

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