Ще одна коаліція, бронетехніка та ракети – що дав ЗСУ “Рамштайн” під час контрнаступу

15 червня у Брюсселі відбулося 13 засідання у форматі "Рамштайн".

На ньому учасники "коаліції пташок" фіналізували плани з навчання українських пілотів та технічного персоналу для F-16.

Крім того, на "Рамштайні" ухвалили нові рішення, які допоможуть підтримати наступ ЗСУ, а також вперше за довгий час пройшла зустріч на рівні міністрів оборони Комісії Україна-НАТО.

Все найцікавіше і найважливіше з вчорашніх зустрічей – у статті журналістки "Європейської правди" (з Брюсселя) Христини Бондарєвої Ще дві коаліції, "пташки" та шлях до членства: нові домовленості у НАТО про майбутнє України.

"Пташкова коаліція" відбулася. Я можу це вже стверджувати". Так міністр оборони Олексій Резніков розповідає про коаліцію, яка у рамках "Рамштайну" сформувалася довкола винищувачів F-16.

Очолили літакове об’єднання Нідерланди та Данія. Зараз ці дві країни розробляють план з усіма деталями тренувань, який підготують до Вільнюського саміту.

За прогнозом Резнікова, навчання триватимуть щонайменше 4-6 місяців. Українським фахівцям доведеться навчатися не тільки пілотуванню та обслуговуванню літаків, а й спершу – англійської мови. Розпочати планують якнайшвидше.

Міністр оборони заявив, що Україна не розраховує на винищувач-штурмовик F/A-18, про ймовірність постачання якого з Австралії дискутують у ЗМІ. Резніков назвав цю інформацію "перегрітою", запевнивши, що такого "проєкту не існує".

Іншою темою "Рамштайну" стала потреба ремонту західних танків.

Польща та Німеччина, які спільно працюють над запуском хабу із забезпечення і ремонту танків Leopard, на зустрічі у Брюсселі розповіли союзникам, де та як він працюватиме.

І одночасно "Рамштайн" приніс новини, що "леопардовий арсенал" України поповниться новими танками. Іспанія оголосила, що передасть ще чотири танки Leopard 2 на додаток до наданих раніше шести. Крім того, Мадрид передає 20 гусеничних броньованих машин, які прибудуть до Польщі найближчими днями, та великий військовий польовий госпіталь.

Продовжують партнери і роботу над тим, щоб українська система ППО могла працювати безперебійно.

Британія, Данія, Нідерланди і США спільно повідомили, що Україна отримає сотні зенітних ракет малої та середньої дальності та супутніх систем; їхнє надання вже почалося. Німеччина надасть ще 64 керовані ракети для систем Patriot, які зараз відіграють дедалі більшу роль. 200 ракет до систем ППО скерує Канада.

Україна ініціювала, а Естонія та Люксембург погодились очолити нову "ІТ-коаліцію", що буде сфокусована на кіберзахисті України. Обидві держави підготують проєкт і бачення нової коаліції, а інші партнери зможуть до неї долучитися.

А вчора ввечері у штабквартирі Альянсу пройшло засідання міністрів оборони у формат Комісії Україна-НАТО, що відбулося вперше з червня 2016 року.

Київ розраховує, що вже за місяць існування Комісії Україна-НАТО припиниться.

Річ у тім, що Україна та Альянс вирішили змінити формат співпраці й перенести свої взаємини до нового органу під назвою Рада Україна-НАТО.

Утім, є і застереження з приводу такого переформатування взаємин. Самого лише створення нової Ради недостатньо. Без ухвалення сильного кроку щодо членства України на Вільнюському саміті "це наче надання танка без гармати", попередив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Разом з тим паралельно із зустрічами у Брюсселі позитивні сигнали почали з’являтися у пресі. Ймовірно, США і Німеччина готові зробити суттєвий крок до спрощеного вступу України до НАТО.

Докладніше – у матеріалі Христини Бондарєвої Ще дві коаліції, "пташки" та шлях до членства: нові домовленості у НАТО про майбутнє України.