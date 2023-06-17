Еще одна коалиция, бронетехника и ракеты – что дал ВСУ "Рамштайн" во время контрнаступления

15 июня в Брюсселе состоялось 13 заседание в формате "Рамштайн".

На нем участники "коалиции птичек" финализировали планы по обучению украинских пилотов и технического персонала для F-16.

Кроме того, на "Рамштайн" приняли новые решения, которые помогут поддержать наступление ВСУ, а также впервые за долгое время прошла встреча на уровне министров обороны Комиссии Украина-НАТО.

Все самое интересное и важное из вчерашних встреч – в статье журналистки "Европейской правды" (из Брюсселя) Кристины Бондаревой Еще две коалиции, "птички" и путь к членству: новые договоренности в НАТО о будущем Украины.

"Птичья коалиция" состоялась. Я могу это уже утверждать". Так министр обороны Алексей Резников рассказывает о коалиции, которая в рамках "Рамштайн" сформировалась вокруг истребителей F-16.

Возглавили самолетное объединение Нидерланды и Дания. Сейчас эти две страны разрабатывают план со всеми деталями тренировок, который подготовят к Вильнюсскому саммиту.

По прогнозу Резникова, учения продлятся не менее 4-6 месяцев. Украинским специалистам придется учиться не только пилотированию и обслуживанию самолетов, но и сначала – английскому языку. Начать планируют как можно быстрее.

Министр обороны заявил, что Украина не рассчитывает на истребитель-штурмовик F/A-18, о вероятности поставки которого из Австралии дискутируют в СМИ. Резников назвал эту информацию "перегретой", заверив, что такого "проекта не существует".

Другой темой "Рамштайна" стала потребность ремонта западных танков.

Польша и Германия, которые совместно работают над запуском хаба по обеспечению и ремонту танков Leopard, на встрече в Брюсселе рассказали союзникам, где и как он будет работать.

И одновременно "Рамштайн" принес новости, что "леопардовый арсенал" Украины пополнится новыми танками. Испания объявила, что передаст еще четыре танка Leopard 2 в дополнение к предоставленным ранее шести. Кроме того, Мадрид передает 20 гусеничных бронированных машин, которые прибудут в Польшу в ближайшие дни, и большой военный полевой госпиталь.

Продолжают партнеры и работу над тем, чтобы украинская система ПВО могла работать бесперебойно.

Великобритания, Дания, Нидерланды и США совместно сообщили, что Украина получит сотни зенитных ракет малой и средней дальности и сопутствующих систем; их предоставление уже началось. Германия предоставит еще 64 управляемые ракеты для систем Patriot, которые сейчас играют все большую роль. 200 ракет к системам ПВО направит Канада.

Украина инициировала, а Эстония и Люксембург согласились возглавить новую "ИТ-коалицию", которая будет сфокусирована на киберзащите Украины. Оба государства подготовят проект и видение новой коалиции, а другие партнеры смогут к ней присоединиться.

А вчера вечером в штаб-квартире Альянса прошло заседание министров обороны в формате Комиссии Украина-НАТО, которое состоялось впервые с июня 2016 года.

Киев рассчитывает, что уже через месяц существование Комиссии Украина-НАТО прекратится.

Дело в том, что Украина и Альянс решили изменить формат сотрудничества и перенести свои взаимоотношения в новый орган под названием Совет Украина-НАТО.

Впрочем, есть и предостережения по поводу такого переформатирования взаимоотношений. Одного лишь создания нового Совета недостаточно. Без принятия сильного шага относительно членства Украины на Вильнюсском саммите "это как предоставление танка без пушки", предупредил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Вместе с тем параллельно со встречами в Брюсселе позитивные сигналы начали появляться в прессе. Вероятно, США и Германия готовы сделать существенный шаг к упрощенному вступлению Украины в НАТО.

Подробнее – в материале Кристины Бондаревой Еще две коалиции, "птички" и путь к членству: новые договоренности в НАТО о будущем Украины.