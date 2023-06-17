Французький телеканал зробив репортаж з позицій армії РФ, не згадуючи про агресію

Французький телеканал TF1 випустив репортаж, відзнятий на позиціях російських військових на окупованій території, без жодних згадок про ширший контекст війни Росії проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Сюжет тривалістю менше 3 хвилин виклали на Youtube-каналі 15 червня, його переглянули понад 130 тисяч користувачів. Всього у каналу понад 230 тисяч підписників.

У відео є кадри дороги до російських позицій, відео зсередини бліндажів, короткі коментарі від російських військових про боєприпаси і дрони, які вони застосовують проти українських військових, кадри, як вони стріляють зі стрілецької зброї.

Знімок з екрана

У закадровій начитці жодного разу не згадали, хто є агресором у війні, та не згадують жодних фактів з ширшого контексту, окрім того, що російські військові очікують контрнаступу ЗСУ і довго готувалися до нього.

Нагадаємо, минулого тижня скандал спричинив відеоролик уряду Угорщини із закликом про якнайшвидший мир в Україні. На відео Крим був зображений частиною Росії.

Після розголосу й демаршу МЗС України відео змінили, а оригінальний ролик з "російським" півостровом видалили без пояснень.