Французский телеканал сделал репортаж с позиций армии РФ, не упоминая агрессию

Французский телеканал TF1 выпустил репортаж, снятый на позициях российских военных на оккупированной территории, без каких-либо упоминаний о более широком контексте войны России против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Сюжет продолжительностью менее 3 минут выложили на Youtube-канале 15 июня, его посмотрели более 130 тысяч пользователей. Всего у канала более 230 тысяч подписчиков.

В видео есть кадры дороги к российским позициям, видео изнутри блиндажей, короткие комментарии от российских военных о боеприпасах и дронах, которые они применяют против украинских военных, кадры, как они стреляют из стрелкового оружия.

Снимок с экрана

В закадровой начитке ни разу не упомянули, кто является агрессором в войне, и не упоминают никаких фактов из более широкого контекста, кроме того, что российские военные ожидают контрнаступления ВСУ и долго готовились к нему.

Напомним, на прошлой неделе скандал вызвал видеоролик правительства Венгрии с призывом о скорейшем мире в Украине. На видео Крым был изображен частью России.

После огласки и демарша МИД Украины видео изменили, а оригинальный ролик с "российским" полуостровом удалили без объяснений.