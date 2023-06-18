Глава Міноборони Туреччини назвав умову для вступу Швеції в НАТО

Міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер заявив, що для вступу в НАТО Швеції необхідно виконати взяті на себе зобов’язання.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Hürriyet Daily News.

"Під час наших двосторонніх зустрічей ми заявили нашим союзникам, що Швеція може стати членом НАТО, як і Фінляндія, якщо вона виконає свої зобов'язання, зафіксовані в тристоронньому меморандумі", – заявив турецький міністр.

Гюлер також підтвердив підтримку Туреччиною політики відкритих дверей Альянсу.

Туреччина та Угорщина є єдиними країнами-членами НАТО, які ще не ратифікували заявку Швеції, що вимагає одностайної ратифікації.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг раніше вкотре заявив, що Швеція виконала всі вимоги для вступу до НАТО, й висловив сподівання, що це станеться до саміту у Вільнюсі в липні.

Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що не буде підтримувати приєднання Швеції до НАТО на липневому саміті у Вільнюсі.