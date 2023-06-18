Глава Минобороны Турции назвал условие для вступления Швеции в НАТО

Министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что для вступления в НАТО Швеции необходимо выполнить взятые на себя обязательства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hürriyet Daily News.

"Во время наших двусторонних встреч мы заявили нашим союзникам, что Швеция может стать членом НАТО, как и Финляндия, если она выполнит свои обязательства, зафиксированные в трехстороннем меморандуме", – заявил турецкий министр.

Гюлер также подтвердил поддержку Турцией политики открытых дверей Альянса.

Турция и Венгрия являются единственными странами-членами НАТО, которые еще не ратифицировали заявку Швеции, требующую единодушной ратификации.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ранее в очередной раз заявил, что Швеция выполнила все требования для вступления в НАТО, и выразил надежду, что это произойдет до саммита в Вильнюсе в июле.

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не будет поддерживать присоединение Швеции к НАТО на июльском саммите в Вильнюсе.