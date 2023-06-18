Вучич считает "бессмысленным" дальнейший диалог с Косово

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что не видит смысла продолжать диалог с Косово.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в большой речи, которую цитирует РТС.

Вучич заявил, что страна столкнулась "с самой сложной ситуацией за последние 24 года", что страны Запада позволяют оскорблять сербов, а премьер Косово Альбин Курти "хочет войны любой ценой и имеет поддержку некоторых стран Запада, чтобы создавать незаконную ситуацию и преследовать жителей сербской общины".

Вучич заявил, что считает дальнейший диалог "бессмысленным".

"Когда они научатся говорить, а не будут морочить нам голову и устраивать каждый день новую провокацию и какую-то новую проблему на месте, когда они это поймут, тогда мы будем говорить", – сказал президент Сербии.

"Нет смысла о чем-то говорить, пока фейковые мэры не уйдут в отставку и полицейские силы Косово не выйдут из этих муниципалитетов (северных муниципалитетов Косово – ред.)... Относительно технического, появимся мы для диалога или нет, я еще приму решение и сообщу вам за 24 часа вперед", – добавил Александар Вучич.

Относительно задержания трех косовских полицейских, о которых Приштина утверждает, что их похитили, Вучич заявил, что сербские правоохранители готовы на полиграфе подтвердить факты и что они не пересекали границу с Косово.

Он добавил, что Белград попытается "сохранять мир".

"Но предупреждаем всех тех, кому явно безразличен мир и кто хочет, чтобы сербов с меньшим шумом выгоняли с севера Косово, что этого не будет", – заявил президент Сербии.

На прошлой неделе в Сербии заявили о задержании трех вооруженных полицейских Косова у границы между двумя странами, зато официальная Приштина утверждает, что полицейских похитили.

После этого премьер-министр Косова Альбин Курти заявил об усилении контроля на границе с Сербией, в частности запрета въезда автомобилей с сербскими номерами.

Инцидент происходит на фоне очередного обострения отношений Белграда и Приштины из-за протестов в косовских северных муниципалитетах. Там на промежуточных выборах, которые сербы бойкотировали по указанию правительства в Белграде, победили политики албанского происхождения явка составила менее 4%. После выборов в сербских общинах вспыхнули протесты.

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