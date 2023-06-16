Президент Чехії заявив про необхідність ретельніше стежити за росіянами, що живуть у країнах Заходу

Президент Чехії Петр Павел зазначив, що за нинішніх обставин варто ретельніше стежити за російськими громадянами, які проживають на Заході; у пресслужбі згодом уточнили його заяву.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

Петр Павел зазначив, що за нинішніх обставин за російськими громадянами у країнах Заходу "варто було би наглядати більше, ніж раніше, тому що це громадяни країни, яка веде агресивну війну", та згодом уточнив, що має на увазі нагляд спецслужб.

Павел нагадав, яких заходів вжили США щодо японської діаспори у 1942-45 роках – тоді понад сотню тисяч вихідців з Японії інтернували. У 1991 Вашингтон вибачився за це перед Японією.

Після обурення цими словами деяких росіян на Заході, пресслужба згодом випустила додатковий коментар до заяви Петра Павела. Речник уточнив, що президент жодним чином не мав на увазі інтернування чи переслідування російських громадян, а приклад з японцями у США навів як демонстрацію того, що підвищені заходи безпеки щодо громадян ворожої країни не є чимось новим, а в минулому були суттєво жорсткішими.

Президент Павел, уточнює речник, мав на увазі лише те, що спецслужбам варто звертати більше уваги на російських громадян у Чехії, тому що Москва вдавалася до відвертих погроз на адресу західних союзників за підтримку України. "Звісно, кожна особа (громадянин РФ) не становить загрози".

Раніше президент Чехії розповів про два сценарії надання гарантій безпеки Україні від західних союзників.