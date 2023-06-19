Президент Чехии подтвердил свои слова о необходимости следить за россиянами за рубежом

Президент Чехии Петр Павел заявил, что настаивает на необходимости внимательно следить за гражданами РФ, которые выехали и проживают на Западе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN Prima News.

"Я абсолютно на этом настаиваю. Потому что Россия является страной, которая ведет агрессивную войну, которая открыто отрицает авторитет международных правил и права. Это страна, которая называет нас своим врагом, которая устами своих высших должностных лиц угрожает другим военными ударами, включая применение ядерного оружия, и страна, которая совершила акт терроризма в нашей стране", – подчеркнул Павел.

Под актом терроризма РФ на территории Чехии президент имел в виду взрывы складов боеприпасов во Врбетице в 2014 году, которые могли осуществить российские спецслужбы.

Он уточнил, что это не означает слежку за каждым гражданином РФ, а именно общее наблюдение за тем, что происходит среди российской общины.

Чешский президент также объяснил свои слова о том, что "все японское население, проживающее в Соединенных Штатах, также находилось под строгим режимом наблюдения".

Павел сказал, что не одобряет методы, которые использовались в отношении японцев в США, и не призывает ими пользоваться.

Он добавил, что привел такую аналогию как "исторический контекст", показывая таким образом, что определенные меры вводили против граждан воюющей страны и в прошлом.

Напомним, в интервью Радио Свобода Павел ранее заявил, что в нынешних обстоятельствах стоит тщательнее следить за российскими гражданами, проживающими на Западе.

Павел напомнил, какие меры приняли США в отношении японской диаспоры в 1942-45 годах – тогда более сотни тысяч выходцев из Японии интернировали. В 1991 году Вашингтон извинился за это перед Японией.

После возмущения этими словами некоторых россиян на Западе пресс-служба впоследствии выпустила дополнительный комментарий к заявлению Петра Павела. Представитель уточнил, что президент никоим образом не имел в виду интернирование или преследование российских граждан, а пример с японцами в США привел как демонстрацию того, что повышенные меры безопасности в отношении граждан враждебной страны не являются чем-то новым, а в прошлом были существенно жестче.