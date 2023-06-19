Україна стала 43-м членом Банку розвитку Ради Європи

Україна офіційно приєдналась до Банку розвитку Ради Європи (CEB), ставши його сорок третьою державою-членом.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в заяві CEB.

Процес приєднання України до Банку розвитку Ради Європи завершився 15 червня менш ніж за тиждень після 56-го щорічного спільного засідання CEB у Греції.

Голова CEB Карло Монтічеллі підкреслив, що вступ України до банку "є великою честю" та свідчить про її довіру "до спроможності банку та його внеску в підтримку відновлення, відбудови й довгострокового соціального розвитку країни".

Банк працюватиме в Україні, приділяючи особливу увагу соціальним секторам, як-то охорона здоров'я та житлово-комунальне господарство. Співпраця з Україною є однією з головних цілей Стратегічних рамок діяльності CEB на 2023-2027 роки.

Вступ України до Банку розвитку Ради Європи відбувся менш ніж через рік після того, як вона офіційно подала заявку на членство в червні 2022 року.

На 55-му спільному засіданні CEB в липні 2022 року держави-члени банку одноголосно підтримали звернення України й погодилися звільнити країну від будь-яких платіжних вимог для вступу.

Банк розвитку Ради Європи є багатосторонньою фінансовою установою соціальної спрямованості. Він був створений у 1956 році з метою вирішення європейськими країнами питань, пов’язаних із соціально-спрямованою реінтеграцією біженців, переміщених осіб та мігрантів.

Членство у Банку відкрите для всіх країн-членів Ради Європи та європейських країн. Станом на сьогодні членами Банку є 40 держав-членів РЄ, Святий Престол та Косово.