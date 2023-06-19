Украина стала 43-м членом Банка развития Совета Европы

Украина официально присоединилась к Банку развития Совета Европы (CEB), став его сорок третьим государством-членом.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в заявлении CEB.

Процесс присоединения Украины к Банку развития Совета Европы завершился 15 июня менее чем через неделю после 56-го ежегодного совместного заседания CEB в Греции.

Председатель CEB Карло Монтичелли подчеркнул, что вступление Украины в банк "является большой честью" и свидетельствует о ее доверии "к способности банка и его вкладу в поддержку восстановления, отстройки и долгосрочного социального развития страны".

Банк будет работать в Украине, уделяя особое внимание социальным секторам, таким как здравоохранение и жилищно-коммунальное хозяйство. Сотрудничество с Украиной является одной из главных целей Стратегических рамок деятельности CEB на 2023-2027 годы.

Вступление Украины в Банк развития Совета Европы состоялось менее чем через год после того, как она официально подала заявку на членство в июне 2022 года.

На 55-м совместном заседании CEB в июле 2022 года государства-члены банка единогласно поддержали обращение Украины и согласились освободить страну от любых платежных требований для вступления.

Банк развития Совета Европы является многосторонним финансовым учреждением социальной направленности. Он был создан в 1956 году с целью решения европейскими странами вопросов, связанных с социально-направленной реинтеграцией беженцев, перемещенных лиц и мигрантов.

Членство в Банке открыто для всех стран-членов Совета Европы и европейских стран. На сегодня членами Банка являются 40 государств-членов СЕ, Святой Престол и Косово.