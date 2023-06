Возле воздушного пространства НАТО перехватили военные самолеты РФ

Вечером во вторник, 20 июня, британские истребители Typhoon поднялись в небо Эстонии, чтобы сопроводить российские военные самолеты.

"Истребители RAF Typhoon в Эстонии были подняты по тревоге на перехват Ту-134 ВМФ России и двух самолетов Су-27, которые пролетели близко к воздушному пространству НАТО", – говорится в сообщении.

Как отметили в британских ВВС, полет военных самолетов РФ не соответствовал международным нормам, поскольку воздушные суда не связались с соответствующим районом полетной информации.

This evening, RAF Typhoons from 140 EAW in Estonia were scrambled to intercept a Russian Navy Tu-134 and 2x Su-27 ‘FLANKER’ Bs flying close to @NATO airspace.



The Russian aircraft failed to comply with international norms by not liaising with regional airspace control agencies. pic.twitter.com/Sa85mlVD91