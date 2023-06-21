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Возле воздушного пространства НАТО перехватили военные самолеты РФ

Среда, 21 июня 2023, 10:09

Вечером во вторник, 20 июня, британские истребители Typhoon поднялись в небо Эстонии, чтобы сопроводить российские военные самолеты.

"Истребители RAF Typhoon в Эстонии были подняты по тревоге на перехват Ту-134 ВМФ России и двух самолетов Су-27, которые пролетели близко к воздушному пространству НАТО", – говорится в сообщении.

Как отметили в британских ВВС, полет военных самолетов РФ не соответствовал международным нормам, поскольку воздушные суда не связались с соответствующим районом полетной информации.

Напомним, 14 июня британские истребители Typhoon поднялись в небо Эстонии, чтобы сопроводить российские самолеты Ил-20 и два Су-27 вблизи воздушного пространства НАТО.

Также 13 июня сообщалось, что истребители НАТО в Эстонии в эти выходные трижды поднимались для перехвата российских военных самолетов возле воздушного пространства стран Альянса.

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