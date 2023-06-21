США виділяють Чехії понад 8 млн доларів на підтримку українських біженців

США виділять 8,2 мільйона доларів на підтримку біженців з України та організацій, які допомагають їм у Чехії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Ceske Noviny з посиланням на посольство США в Празі.

Зазначається, що ця сума є частиною понад 107 мільйонів доларів, які США надають європейським країнам для допомоги українцям, які виїхали через розв’язану РФ війну.

Найбільшу частину грошей у Чехії спрямують на ЮНІСЕФ, який отримає 3,3 мільйона доларів, ще два мільйони доларів отримає Всесвітня організація охорони здоров'я, 1,5 мільйона – Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, 1,4 мільйона – Міжнародна організація з міграції.

За словами міністра внутрішніх справ Чехії Віта Ракушана, наразі в країні проживає 343 тисячі українців з активною реєстрацією тимчасового захисту.

Регіональний план реагування на кризу біженців з України для Чехії, який був розроблений Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців, передбачає виділення 81,6 млн доларів.

Станом на кінець квітня цього року Чеська Республіка витратила 35,8 млрд чеських крон на вирішення кризи біженців в Україні, з яких 24,6 млрд крон було виділено з державного бюджету.

Нагадаємо, напередодні уряд Австрії вирішив виділити ще 18 млн євро для допомоги українцям, які постраждали в результаті російського вторгнення.