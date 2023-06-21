США выделяют Чехии более 8 млн долларов на поддержку украинских беженцев

США выделят 8,2 миллиона долларов на поддержку беженцев из Украины и организаций, которые помогают им в Чехии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Ceske Noviny со ссылкой на посольство США в Праге.

Отмечается, что эта сумма является частью более 107 миллионов долларов, которые США предоставляют европейским странам для помощи украинцам, выехавшим из-за развязанной РФ войны.

Наибольшую часть денег в Чехии выделяют для ЮНИСЕФ, который получит 3,3 миллиона долларов, еще два миллиона долларов получит Всемирная организация здравоохранения, 1,5 миллиона – Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, 1,4 миллиона – Международная организация по миграции.

По словам министра внутренних дел Чехии Вита Ракушана, сейчас в стране проживает 343 тысячи украинцев с активной регистрацией временной защиты.

Региональный план реагирования на кризис беженцев из Украины для Чехии, который был разработан Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, предусматривает выделение 81,6 млн долларов.

По состоянию на конец апреля этого года Чешская Республика потратила 35,8 млрд чешских крон на решение кризиса беженцев в Украине, из которых 24,6 млрд крон было выделено из государственного бюджета.

Напомним, накануне правительство Австрии решило выделить еще 18 млн евро для помощи украинцам, пострадавшим в результате российского вторжения.