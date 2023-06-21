Поліція Молдови під час обшуку виявила дорогоцінний камінь, який може коштувати $12 млн

У Молдові під час обшуку у машині 37-річного члена злочинної організації "Патрон" правоохоронці виявили дорогоцінний камінь, вартість якого може становити $12 млн.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на NewsMaker.

Поліція встановила, що наприкінці минулого року підозрюваний незаконно ввіз до Молдови дорогоцінний камінь муассаніт.

Поліція разом із прокурорами у боротьбі з оргзлочинністю провели огляд підозрюваного та обшук його автомобіля. Під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили муассаніт вагою 1941 карат, а також оціночний сертифікат, у якому зазначено вартість каменю – $12 млн.

Poliția RM

Камінь і документи відправили на експертизу для встановлення їхньої автентичності.

Підозрюваному загрожує від 3 до 10 років в'язниці.

Муассаніт – рідкісний мінерал класу природних карбідів складу SiC (карбід кремнію). Природний муассаніт можна знайти тільки в мізерно малих кількостях у деяких типах метеоритів, у родовищах корунду і в кімберлітах; природні монокристали не перевищують у розмірі кількох міліметрів.