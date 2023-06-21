Полиция Молдовы во время обыска обнаружила драгоценный камень, который может стоить $12 млн

В Молдове во время обыска в машине 37-летнего члена преступной организации "Патрон" правоохранители обнаружили драгоценный камень, стоимость которого может составлять $12 млн.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Полиция установила, что в конце прошлого года подозреваемый незаконно ввез в Молдову драгоценный камень муассанит.

Полиция вместе с прокурорами по борьбе с оргпреступностью провели осмотр подозреваемого и обыск его автомобиля. Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли муассанит весом 1941 карат, а также оценочный сертификат, в котором указана стоимость камня – $12 млн.

Poliția RM

Камень и документы отправили на экспертизу для установления их подлинности.

Подозреваемому грозит от 3 до 10 лет тюрьмы.

Муассанит – редкий минерал класса природных карбидов состава SiC (карбид кремния). Природный муассанит можно найти только в ничтожно малых количествах в некоторых типах метеоритов, в месторождениях корунда и в кимберлитах; природные монокристаллы не превышают в размере нескольких миллиметров.