Німецькі ультраправі планують вперше висунути кандидата в канцлери

Ультраправа німецька партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) заявила в середу, що має намір вперше висунути кандидата в канцлери на виборах 2025 року, оскільки її популярність стрімко зростає.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Заснована десять років тому, AfD піднялася на друге місце в опитуваннях громадської думки через занепокоєння виборців рецесією, міграцією та переходом до вуглецево-нейтральної економіки.

Партія також виграє від недовіри виборців до незграбної трипартійної коаліції канцлера Олафа Шольца, яка провела більшу частину останніх кількох місяців у публічних суперечках про те, як боротися з цими кризами.

Підтримка AfD становить рекордні 19-20%. Вона відстає лише від опозиційних консерваторів з 27-28%, але випереджає або перебуває на одному рівні з соціал-демократами Шольца і значно випереджає двох молодших партнерів у його коаліції.

Відповідаючи на запитання телеканалу ntv, чи висуне AfD кандидата в канцлери, співголова партії Аліс Вайдель сказала: "Звичайно, ми висунули б кандидатуру і без цих даних опитувань", обійшовши питання про те, чи буде вона висувати свою кандидатуру.

Ймовірність того, що кандидат від AfD стане канцлером Німеччини, наразі дуже низька, оскільки партія повинна буде сформувати уряд, а всі інші партії наразі виключили можливість співпраці з нею.

Тим не менш, висунення кандидата позначило б амбіції найуспішнішої ультраправої партії в Німеччині з часів нацизму, яка все більше розхитує політичний ландшафт найнаселенішої країни Європи та найбільшої економіки.

Нагадаємо, "Альтернатива для Німеччини" заявила, що під час виборів до Європарламенту наступного року домагатиметься "розпуску" Європейського Союзу або виходу з нього Німеччини.