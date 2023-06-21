Ще одного фігуранта "Катаргейту" відпустили з-під домашнього арешту

Бельгійський суд у середу скасував домашній арешт для євродепутата Андреа Коццоліно, який фігурує в корупційному скандалі стосовно можливого підкупу з боку монархій Перської затоки, відомому як "Катаргейт".

Про це адвокат Коццоліно повідомив у коментарі Politico, пише "Європейська правда".

Коццоліно, який прибув до Бельгії з Італії після тривалої судової тяганини щодо його екстрадиції, був звільнений з-під домашнього арешту за умови, що повідомлятиме за тиждень про будь-які поїздки і не контактуватиме з іншими підозрюваними.

Очікується, що після звільнення з-під домашнього арешту чоловік зможе повернутись до роботи в Європейському парламенті нарівні з двома іншими фігурантами корупційного скандалу – Марком Тарабеллою з Бельгії та Євою Кайлі з Греції.

Італійський євродепутат є одним із ключових фігурантів "Катаргейту". Йому висунули звинувачення в корупції, злочинній організації та відмиванні грошей у зв’язку з можливим отриманням хабарів з боку Марокко.

Сам Коццоліно заперечує звинувачення.

"Катаргейт" розпочався у грудні минулого року, коли Бельгія висунула звинувачення чотирьом особам, пов'язаним із Європейським парламентом, за звинуваченнями у тому, що Катар, який приймав Чемпіонат світу з футболу, обдаровував їх готівкою та подарунками з метою вплинути на ухвалення рішень.

Катар заперечив причетність до корупційного скандалу.

ЄвроПравда детально розповідала про "Катаргейт" у статті: Сумки з грошима за "добре слово" про Катар: історія топ-хабарництва у Європарламенті.