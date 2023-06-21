Еще одного фигуранта "Катаргейта" отпустили из-под домашнего ареста

Бельгийский суд в среду отменил домашний арест для евродепутата Андреа Коццолино, который фигурирует в коррупционном скандале относительно возможного подкупа со стороны монархий Персидского залива, известном как "Катаргейт".

Об этом адвокат Коццолино сообщил в комментарии Politico, пишет "Европейская правда".

Коццолино, который прибыл в Бельгию из Италии после длительной судебной тяжбы по его экстрадиции, был освобожден из-под домашнего ареста при условии, что будет сообщать за неделю о любых поездках и не будет контактировать с другими подозреваемыми.

Ожидается, что после освобождения из-под домашнего ареста мужчина сможет вернуться к работе в Европейском парламенте наравне с двумя другими фигурантами коррупционного скандала – Марком Тарабеллой из Бельгии и Евой Кайли из Греции.

Итальянский евродепутат является одним из ключевых фигурантов "Катаргейта". Ему выдвинули обвинения в коррупции, преступной организации и отмывании денег в связи с возможным получением взяток со стороны Марокко.

Сам Коццолино отрицает обвинения.

"Катаргейт" начался в декабре прошлого года, когда Бельгия выдвинула обвинения четырем лицам, связанным с Европейским парламентом, по обвинениям в том, что Катар, который принимал Чемпионат мира по футболу, одаривал их наличными и подарками с целью повлиять на принятие решений.

Катар отрицает причастность к коррупционному скандалу.

ЕвроПравда подробно рассказывала о "Катаргейте" в статье: Сумки с деньгами за "доброе слово" о Катаре: история топ-взяточничества в Европарламенте.