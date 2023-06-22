Блінкен розповів главі МЗС Туреччини, чому важливо зараз взяти Швецію в НАТО

Держсекретар США Ентоні Блінкен напередодні провів зустріч із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.

Про зустріч Блінкен повідомив у Twitter, пише "Європейська правда".

Зустріч відбулась у Лондоні на Конференції щодо відновлення України.

I had a constructive meeting with Turkish Foreign Minister @HakanFidan while in London for the Ukraine Recovery Conference. Türkiye is a valuable @NATO ally and bilateral partner. I discussed the importance of Sweden joining @NATO now. pic.twitter.com/Fi19xAKgB7 — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 21, 2023

"Туреччина є цінним партнером і союзником по НАТО", – написав держсекретар.

Блінкен також пояснив Фідану важливість надати членство в НАТО Швеції вже зараз.

Окрім Туреччини, заявку Швеції не ратифікувала також Угорщина.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг раніше вкотре заявив, що Швеція виконала всі вимоги для вступу до НАТО, і висловив сподівання, що це станеться до саміту у Вільнюсі в липні.

Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що поки не буде підтримувати приєднання Швеції до НАТО.

У Швеції ж наполягають, що виконали свої зобов'язання за тристороннім меморандумом Швеції та Фінляндії з Анкарою про кроки, які вони мають зробити для приєднання до Альянсу.