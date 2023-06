Блінкен розповів главі МЗС Туреччини, чому важливо зараз взяти Швецію в НАТО

Держсекретар США Ентоні Блінкен напередодні провів зустріч із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.

Про зустріч Блінкен повідомив у Twitter, пише "Європейська правда".

Зустріч відбулась у Лондоні на Конференції щодо відновлення України.

I had a constructive meeting with Turkish Foreign Minister @HakanFidan while in London for the Ukraine Recovery Conference. Türkiye is a valuable @NATO ally and bilateral partner. I discussed the importance of Sweden joining @NATO now. pic.twitter.com/Fi19xAKgB7