Блинкен рассказал главе МИД Турции, почему важно сейчас взять Швецию в НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен накануне провел встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

О встрече Блинкен сообщил в Twitter, пишет "Европейская правда".

Встреча состоялась в Лондоне на Конференции по восстановлению Украины.

"Турция является ценным партнером и союзником по НАТО", – написал госсекретарь.

I had a constructive meeting with Turkish Foreign Minister @HakanFidan while in London for the Ukraine Recovery Conference. Türkiye is a valuable @NATO ally and bilateral partner. I discussed the importance of Sweden joining @NATO now. pic.twitter.com/Fi19xAKgB7