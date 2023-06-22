Блинкен рассказал главе МИД Турции, почему важно сейчас взять Швецию в НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен накануне провел встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

О встрече Блинкен сообщил в Twitter, пишет "Европейская правда".

Встреча состоялась в Лондоне на Конференции по восстановлению Украины.

"Турция является ценным партнером и союзником по НАТО", – написал госсекретарь.

I had a constructive meeting with Turkish Foreign Minister @HakanFidan while in London for the Ukraine Recovery Conference. Türkiye is a valuable @NATO ally and bilateral partner. I discussed the importance of Sweden joining @NATO now. pic.twitter.com/Fi19xAKgB7 — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 21, 2023

Блинкен также объяснил Фидану важность предоставить членство в НАТО Швеции уже сейчас.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ранее в очередной раз заявил, что Швеция выполнила все требования для вступления в НАТО, и выразил надежду, что это произойдет до саммита в Вильнюсе в июле.

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пока не будет поддерживать присоединение Швеции к НАТО.

Однако в Швеции настаивают, что выполнили свои обязательства в рамках трехстороннего меморандума Швеции и Финляндии с Анкарой о шагах, которые они обязуются осуществить.