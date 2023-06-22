Лидеры Косово и Сербии, как и обещали, отказались от совместной встречи в Брюсселе

Премьер-министр частично признанного Косово Альбин Курти и президент Сербии Александар Вучич прибыли в Брюссель для переговоров с представителями ЕС для урегулирования ситуации в регионе, и отказались от совместной встречи.

Об этом на брифинге объявил топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель, передает корреспондент "Европейской правды".

"Сегодня вместе со спецпредставителем ЕС господином Лайчаком последние более четырех часов мы сначала переговорили с президентом Курти, затем – с президентом Вучичем на отдельных встречах – совместной встречи не было – чтобы попытаться найти решение или хотя бы путь вперед", – объявил Боррель.

Он изложил предложения Брюсселя, призванные нормализовать отношения между обеими странами. ЕС предлагает, чтобы Косово немедленно прекратило полицейские операции возле зданий муниципалитетов на севере Косово, а избранные на последних выборах мэры временно исполняли обязанности в другом месте.

Зато Сербия должна гарантировать, что протестующие – косовские сербы – отойдут от зданий одновременно с косовской полицией.

По словам топ-дипломата ЕС, обе стороны согласились с необходимостью проведения досрочных местных выборов в северных муниципалитетах Косово. "Мы еще не там, но по крайней мере знаем, как двигаться дальше с учетом различных процедур и альтернатив", – добавил он.

Отдельно Боррель анонсировал, что Евросоюз расследует ситуацию с задержанием трех косовских полицейских в Сербии и будет продолжать требовать их освобождения Белградом.

Между Сербией и Косово в последние недели обострилась напряженность из-за протестов в северных косовских муниципалитетах, населенных преимущественно сербами, где при крайне низкой явке – в районе 4% – состоялись местные выборы.

Протесты сербов привели к столкновениям с участием миротворцев НАТО в Косово, а также обвинениям в сторону Приштины со стороны Запада из-за отказа идти на деэскалацию.

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