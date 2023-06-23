Правящая партия Грузии критикует президента за помилование гендиректора оппозиционного канала

В правящей партии Грузии "Грузинская мечта" раскритиковали президента Саломе Зурабишвили за помилование гендиректора оппозиционного телеканала "Мтавари" Ники Гварамии.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, сообщает "Грузия Online".

"Мы надеялись, что президент встанет на сторону верховенства закона и правосудия, осуществляемого грузинским народом, но она выбрала другую сторону и приняла решение о помиловании Ники Гварамии", – сказал он.

Папуашвили утверждает, что на президента Зурабишвили оказывалось давление в связи с помилованием Гварамии, и добавляет: "Похоже, наши партнеры тоже берут на себя ответственность".

"У нас нет оснований для оптимизма, учитывая прошлый опыт предыдущих помилований, ни к какой деполяризации это не привело. Поэтому вчера президент Грузии не смогла назвать ни одного мотива этого решения, потому что назвать настоящие мотивы было бы очень трудно", – отметил он.

Гварамию отпустили вечером 22 июня, вскоре после того, как президент Саломе Зурабишвили издала указ о его помиловании. Утром 23 июня он вышел из тюрьмы.

Тбилисский городской суд в мае 2022 года приговорил Гварамию к трем годам и шести месяцам лишения свободы – это самое суровое наказание по статье о превышении полномочий.

Суд признал Гварамию виновным в том, что его семья использовала дорогой автомобиль Porsche, полученный от частной компании в обмен на размещение рекламы в эфире "Рустави 2". По мнению суда, это нанесло ущерб интересам частной телекомпании.

Авторитетные правозащитные организации и оппозиционные политики расценивают дело Гварамии как политически мотивированное. В Грузии было создано "Движение за освобождение Ники Гварамии", которое регулярно проводило протестные акции. Участники движения неоднократно призывали президента помиловать гендиректора "Мтавари".