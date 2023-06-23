Перший глава Литви: Росія – ракова пухлина, яка може знищити світ

Росія стала раковою пухлиною Європи і світу, яку необхідно видалити, в іншому разі вона знищить світ.

Про це заявив Вітаутас Ландсбергіс, перший лідер Литви після здобуття незалежності, на церемонії в литовському Сеймі в п'ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

"Перемога прийде тоді, коли не буде Російської імперії, якщо ж вона невіддільна від Росії, тоді коли не буде Росії. Росія стала раковою пухлиною Європи і світу. Якщо її вилікувати, світ може вижити, але якщо ні, то це може призвести до знищення світу", – сказав Ландсбергіс.

Нагадавши про рух національного відродження Литви "Саюдіс", Ландсбергіс зазначив, що боротьба за свободу ще не закінчена.

Ландсбергіс був одним із засновників Руху за незалежність, який очолив боротьбу за незалежність від Радянського Союзу аж до офіційного відокремлення Литви в березні 1990 року.

Він був головою Сейму Литви з 1990 по 1992 рік. У 2022 році литовський парламент визнав його першим главою відновленої Литовської держави.

Його онук, Габріелюс, нинішній міністр закордонних справ Литви, є одним з найзапекліших критиків Росії з початку повномасштабного вторгнення Кремля в Україну.

Нещодавно Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Росія продовжує становити загрозу для всього світу, поки у владі в країни перебуває нинішній режим.

Суголосну заяву озвучила нинішня спікерка Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен, яка переконана, що російський тоталітаризм має бути знищений.