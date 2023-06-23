Россия стала раковой опухолью Европы и мира, которую необходимо удалить, иначе она уничтожит мир.

Об этом заявил Витаутас Ландсбергис, первый лидер Литвы после обретения независимости, на церемонии в литовском Сейме в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"Победа придет тогда, когда не будет Российской империи, если же она неотделима от России, тогда когда не будет России. Россия стала раковой опухолью Европы и мира. Если ее вылечить, мир может выжить, но если нет, то это может привести к уничтожению мира", – сказал Ландсбергис.

Напомнив о движении национального возрождения Литвы "Саюдис", Ландсбергис отметил, что борьба за свободу еще не закончена.

Ландсбергис был одним из основателей Движения за независимость, которое возглавило борьбу за независимость от Советского Союза вплоть до официального отделения Литвы в марте 1990 года.

Он был председателем Сейма Литвы с 1990 по 1992 год. В 2022 году литовский парламент признал его первым главой восстановленного Литовского государства.

Его внук, Габриэлюс, нынешний министр иностранных дел Литвы, является одним из самых яростных критиков России с начала полномасштабного вторжения Кремля в Украину.

Недавно Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Россия продолжает представлять угрозу для всего мира, пока у власти у страны находится нынешний режим.

Созвучное заявление озвучила нынешний спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен, которая убеждена, что российский тоталитаризм должен быть уничтожен.