Российские хакеры создали фейковый сайт МВД Германии

Министерство внутренних дел Германии нашло и разоблачило фейковый веб-сайт и Twitter-страницу ведомства, созданные, как считается, пророссийскими хакерами для распространения дезинформации среди немецкой аудитории.

Об этом говорится в расследовании портала Behörden Spiegel, пишет "Европейская правда".

Немецкое МВД подтвердило существование фейкового веб-сайта, заявив, что знало о его существовании с 1 июня, после чего "приняло меры для прекращения распространения ложной информации" – какой именно, не уточняется.

"Например, Федеральное ведомство по информационной безопасности (BSI) немедленно проинформировало пострадавших провайдеров, как только им стало известно об этом, и выдало требования об удалении оскорбительного контента", – сообщили в министерстве.

По информации Behörden Spiegel, полученной из источников по безопасности, пока не удалось установить авторство атаки, злоумышленников не удалось выявить. Однако, по оценкам разведки, содержание четко указывает на российскую дезинформацию, то есть на заказчиков в России.

После того, как в МВД Германии обнаружили подделку, для решения проблемы было привлечено Федеральное ведомство по информационной безопасности. Но техническое и организационное решение было долговременным, поскольку фейковый веб-сайт был защищен "одной из самых эффективных программ защиты веб-сайтов из США".

"Как это работает? Довольно просто: вы заходите на домашнюю страницу одного из провайдеров таких программ и вводите фальшивый адрес электронной почты, получаете формализованный ответ с просьбой ввести URL-адрес, который должен быть защищен. Затем вы подтверждаете это с помощью кнопки, и получаете чрезвычайно хорошо защищенный сайт", – объясняет Behörden Spiegel.

Сайт удалось обнаружить только после обращения к разработчику программы из США, добавляет издание, но существует опасность, что злоумышленники могут воспользоваться другими аналогичными программами и восстановить работу фейкового сайта.

Напомним, ранее в этом месяце французский орган противодействия иностранному влиянию VIGINUM разоблачил онлайн-кампанию по дезинформации против Франции, в которой участвовали российские субъекты, а также государственные структуры или структуры, связанные с Россией.

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