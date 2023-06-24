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У президента Литви відреагували на події в Росії

Субота, 24 червня 2023, 10:59

В адміністрації президента Литви зазначили, що на тлі останніх подій у Російській Федерації безпекова загроза для Литви не збільшилася.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда". 

В адміністрації Гітанаса Науседи зазначили, що литовські служби виконують свою роботу і президент отримує оновлення про розвиток ситуації. 

"Ситуація у Росії відстежується. Безпосередня безпекова загроза для Литви не збільшилася", – прокоментували в адміністрації. 

Обраний президент Латвії, нагадаємо, повідомив, що латвійські служби відстежують ситуацію у РФ та закликав громадян Латвії у Росії та Білорусі якнайшвидше виїхати звідти.

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Як відомо, з вечора 23 червня у Росії розгортається фактично силове протистояння між керівником ПВК "Вагнер" і офіційною російською верхівкою. 

Пригожин стверджує, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти.

У Москві запровадили режим контртерористичної операції, Владімір Путін у спеціальному зверненні заговорив про громадянську війну і заколот.

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