У президента Литви відреагували на події в Росії

В адміністрації президента Литви зазначили, що на тлі останніх подій у Російській Федерації безпекова загроза для Литви не збільшилася.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

В адміністрації Гітанаса Науседи зазначили, що литовські служби виконують свою роботу і президент отримує оновлення про розвиток ситуації.

"Ситуація у Росії відстежується. Безпосередня безпекова загроза для Литви не збільшилася", – прокоментували в адміністрації.

Обраний президент Латвії, нагадаємо, повідомив, що латвійські служби відстежують ситуацію у РФ та закликав громадян Латвії у Росії та Білорусі якнайшвидше виїхати звідти.

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