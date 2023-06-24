У президента Литвы отреагировали на события в России

В администрации президента Литвы отметили, что на фоне последних событий в Российской Федерации угроза для Литвы не увеличилась.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

В администрации Гитанаса Науседы отметили, что литовские службы выполняют свою работу и президент получает обновления о развитии ситуации.

"Ситуация в России отслеживается. Непосредственная угроза для Литвы не увеличилась", – прокомментировали в администрации.

Избранный президент Латвии, напомним, сообщил, что латвийские службы отслеживают ситуацию в РФ и призвал граждан Латвии в России и Беларуси как можно быстрее уехать оттуда.

Экс-премьер Грузии Георгий Гахария призывает действующую власть закрыть границы с Россией.

Как известно, с вечера 23 июня в России разворачивается фактически силовое противостояние между руководителем ЧВК "Вагнер" и официальной российской верхушкой.

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В Москве ввели режим контртеррористической операции, Владимир Путин в специальном обращениии заговорил о гражданской войне и мятеже.