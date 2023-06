Эстония отреагировала на события в России

В правительстве Эстонии отметили, что пристально следят за ситуацией в России и на связи с союзниками, меры безопасности на границе усилены.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявили премьер Эстонии Кая Каллас и министр обороны Ханно Певкур.

Каллас отметила, что Эстония пристально следит за развитием событий и обменивается ситуацией с союзниками.

"Могу заверить, что прямой угрозы для нашей страны нет. Меры безопасности на границе усилены. Также призываю наших людей не ехать никуда на территорию России", – написала Кая Каллас в своем Twitter.

Estonia is closely following the development of the situation in Russia and exchanging information with allies. I can assure that there is no direct threat to our country. Border security has been strengthened. I also urge our people not to travel to any part of Russia.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур предположил из обращения Путина, что в дальнейшем ситуация в РФ будет обостряться.

After Putin’s short address, it seems to be clear, that the situation is serious for Kremlin and there is a high probability of escalation in 🇷🇺. We will keep the eye on developments in 🇷🇺together with our allies. At the moment no changes close to 🇪🇪 borders.