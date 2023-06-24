Данія оголосила рекомендації своїм громадянам через заколот у Росії

МЗС Данії радить своїм громадянам, які перебувають на території Росії, залишатися вдома.

Про це повідомляє DR, пише "Європейська правда".

У зв’язку з початком силового протистояння у Росії між ПВК "Вагнера" та офіційними структурами МЗС Данії додатково закликало данців утриматися від поїздок у Росію – хоча така порада діє вже давно.

Також випустили рекомендації для громадян, яких події застали на території Росії.

"З огляду на поточну ситуацію у Росії, рекомендуємо усім мандрівникам залишатися вдома", – повідомили в МЗС.

Балтійські сусіди РФ заявили, що стежать за розвитком ситуації. Міністр оборони Естонії припустив, що ближчим часом ситуація в Росії загостриться ще більше.

Як відомо, з вечора 23 червня у Росії розгортається фактично силове протистояння між керівником ПВК "Вагнер" і офіційною російською верхівкою.

Пригожин стверджує, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти.

У Москві запровадили режим контртерористичної операції, Владімір Путін у спеціальному зверненні заговорив про громадянську війну і заколот.

Розвідка Британії констатувала, що ці події є найсерйознішим викликом для Росії як держави за останній час.