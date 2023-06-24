Путін телефонував вже двом лідерам ОДКБ, отримав відмову від Токаєва: "це внутрішні справи"

Президент Росії Владімір Путін на тлі збройного заколоту ПВК "Вагнера" зателефонував лідерам вже двох країн-учасниць "Організації договору про колективну безпеку"; Астана назвала події в Росії "внутрішніми справами".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Владімір Путін після дзвінка самопроголошеному лідеру Білорусі Александру Лукашенку телефонував також президенту Казахстану Касиму-Жомарту Токаєву.

Речник Кремля розповів, що Путін "поінформував співрозмовників про ситуацію", не уточнюючи, чи просив він їх про якусь допомогу як членів ОДКБ.

З відповіді Астани випливає, що Казахстан дистанціювався від подій як країна-учасниця ОДКБ, яку порівнюють з "російським НАТО".

"Касим-Жомарт Токаєв зазначив, що поточні події – це внутрішні справи Росії. Конституційний порядок та верховенство закону є неодмінною умовою підтримання правопорядку в країні. Це є основою безпеки суспільства та його успішного розвідку", – зазначили в комюніке.

Там додають також, що Путін "подякував за виявлене розуміння Казахстаном ситуації в РФ".

Нагадаємо, ОДКБ – військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан. Її іноді називають "російським НАТО". Узбекистан також був членом ОДКБ до 2012 року.

Під час заворушень у Казахстані у січні 2022 року ОДКБ ухвалила рішення про військову інтервенцію до Казахстану за запитом чинної казахської влади. Понад 2000 військовослужбовців перебували на території Казахстану більше тижня. Більшість цих сил складали російські військові.