Путин звонил уже двум лидерам ОДКБ, получил отказ от Токаева: "это внутренние дела"

Президент России Владимир Путин на фоне вооруженного мятежа ЧВК "Вагнера" позвонил лидерам уже двух стран-участниц "Организации договора о коллективной безопасности"; Астана назвала события в России "внутренними делами".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Владимир Путин после звонка самопровозглашенному лидеру Беларуси звонил также президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву.

Представитель Кремля рассказал, что Путин "проинформировал собеседников о ситуации", не уточняя, просил ли он их о какой-то помощи как членов ОДКБ.

Из ответа Астаны следует, что Казахстан дистанциировался от ситуации как страна-участница ОДКБ, которую сравнивают с "российским НАТО".

"Касым-Жомарт Токаев отметил, что происходящие события – это внутреннее дело России. Конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержания правопорядка в стране. Это является основой безопасности общества и его успешного развития", – отметили в коммюнике.

Там добавляют также, что Путин "поблагодарил за проявленное понимание Казахстаном ситуации в РФ".

Напомним, ОДКБ – военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Ее иногда называют "российским НАТО". Узбекистан также был членом ОДКБ до 2012 года.

Во время беспорядков в Казахстане в январе 2022 года ОДКБ приняла решение о военной интервенции в Казахстан по запросу действующей казахской власти. Более 2000 военнослужащих находились на территории Казахстана более недели. Большинство этих сил составляли российские военные.