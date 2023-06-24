Литва готова підвищити ступінь бойової готовності на тлі заколоту в РФ - міністр оборони

Литва ретельно стежать за ситуацією в Росії і у разі необхідності готова підвищити ступінь бойової готовності армії.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, повідомляє Delfi.

"Ми стежимо за ситуацією, рішення поки що не ухвалюємо. Однак якщо ситуація зміниться, стане складнішою – можуть бути прийняті рішення, та й сама армія може підвищити ступінь бойової готовності", – сказав Анушаускас.

За його словами, наразі рівень загрози не зріс.

"Усе залежатиме від розвитку ситуації", – додав міністр.

Раніше литовський президент Гітанас Науседа заявив, що ситуація в РФ вимагає додаткових заходів і закликав готуватися до будь-якого сценарію.

Як відомо, з вечора 23 червня у Росії розгортається фактично силове протистояння між керівником ПВК "Вагнер" і офіційною російською верхівкою.

Пригожин стверджує, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром і збирається "на Москву".

Розвідка Британії констатувала, що ці події є найсерйознішим викликом для Росії як держави за останній час.