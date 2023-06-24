Литва готова повысить степень боевой готовности на фоне мятежа в РФ - министр обороны

Литва тщательно следит за ситуацией в России и в случае необходимости готова повысить степень боевой готовности армии.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, сообщает Delfi.

"Мы следим за ситуацией, решение пока не принимаем. Однако если ситуация изменится, станет сложнее – могут быть приняты решения, да и сама армия может повысить степень боевой готовности", – сказал Анушаускас.

По его словам, на данный момент уровень угрозы не вырос.

"Все будет зависеть от развития ситуации", – добавил министр.

Ранее литовский президент Гитанас Науседа заявлял, что ситуация в РФ требует дополнительных мер и призвал готовиться к любому сценарию.

Как известно, с вечера 23 июня в России разворачивается фактически силовое противостояние между руководителем ЧВК "Вагнер" и официальной российской верхушкой.

Пригожин утверждает, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром и собирается "на Москву".

Разведка Британии констатировала, что эти события - самый серьезный вызов для России как государства за последнее время.