Президент Грузии призывает созвать Совбез, чтобы пересмотреть визовый режим для россиян

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала премьер-министра страны срочно созвать заседание Совета безопасности из-за ситуации в России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на грузинский "Первый канал".

"Я считаю, что сегодня есть несколько важных вопросов, которые следует обсудить в таком формате. Первое – усилить пограничный контроль и пересмотреть визовый режим, второе – использовать списки подсанкционных лиц на границе... Совет должен обсудить реакции в Абхазии и Цхинвали, чтобы не дать возможность сепаратистам использовать эти события для того, чтобы разжечь неуместные страхи у населения", – отметила Зурабишвили.

Она добавила, что хочет детально изучить развитие событий и их возможное влияние на безопасность и интересы Грузии.

"Нельзя создавать информационный вакуум, ведь общество должно вовремя и подробно получать всю необходимую информацию о мерах, которые принимает государство для обеспечения безопасности страны", – подчеркнула президент.

Зурабишвили ранее призвала ужесточить контроль на границе с РФ на случай возможной новой волны миграции россиян.

Ранее экс-премьера Георгий Гахария призвал созвать Совет нацбезопасности и закрыть границу с Россией. В то же время в правящей партии "Грузинская мечта" не видят причин для таких мер.

Как известно, с вечера 23 июня в России разворачивается фактически силовое противостояние между руководителем ЧВК "Вагнер" и официальной российской верхушкой.

Владимир Путин в специальном обращениии заговорил о гражданской войне и мятеже.