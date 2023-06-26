Топ-посадовці Латвії: безпекова ситуація для країни після подій в РФ не погіршилась

Після силового протистояння у Росії ПВК "Вагнера" з офіційними структурами безпекова ситуація для Латвії не погіршилася.

Як повідомляє Delfi, про це у телеефірі заявили чинний глава МЗС і обраний президент Едгарс Рінкевичс та командувач латвійської армії Леонід Калниньш.

Калниньш зазначив, що останні події у Росії не вплинули на безпеку Латвії і безпекова ситуація для країни не погіршилася.

Рінкевичс зазначив, що зараз немає прямих загроз та ризиків для країни у зв’язку із заколотом в Росії.

Водночас, він визнав, що подальші наслідки цих подій для процесів всередині Росії і безпеки її найближчих сусідів поки надто невизначені.

У зв’язку з цим Рінкевичс назвав три пріоритетних завдання, які слід зробити Латвії для більшої впевненості у своїй безпеці: посилення захисту східного кордону, включно з електронними системами спостереження; розбудова військової інфраструктури; посилення силових структур.

Калниньш також зазначив, що реакція президента РФ на прямий заколот виглядала дуже нерішучою і події явно підірвали його авторитет.

Він утримався від прогнозів щодо подальшого розвитку подій, але висловив думку, що Пригожин надалі вже не відіграватиме значної ролі.

Нагадаємо, президент Литви заявив, що НАТО потрібно буде зміцнити східний кордон, якщо Пригожин та Вагнер опиняться у Білорусі.