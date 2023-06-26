Топ-чиновники Латвии: ситуация с безопасностью для страны после событий в РФ не ухудшилась

После силового противостояния в России ЧВК "Вагнера" с официальными структурами ситуация с безопасностью для Латвии не ухудшилась.

Как сообщает Delfi, об этом в телеэфире заявили действующий глава МИД и избранный президент Эдгарс Ринкевичс и командующий латвийской армии Леонид Калниньш.

Калныньш отметил, что последние события в России не повлияли на безопасность Латвии и ситуация с безопасностью для страны не ухудшилась.

Ринкевичс отметил, что сейчас нет прямых угроз и рисков для страны в связи с мятежом в России.

В то же время, он признал, что дальнейшие последствия этих событий для процессов внутри России и безопасности ее ближайших соседей пока слишком неопределенные.

В связи с этим Ринкевичс назвал три приоритетных задачи, которые следует сделать Латвии для большей уверенности в своей безопасности: усиление защиты восточной границы, включая электронные системы наблюдения; развитие военной инфраструктуры; усиление силовых структур.

Калныньш также отметил, что реакция президента РФ на прямой мятеж выглядела очень нерешительной и события явно подорвали его авторитет.

Он воздержался от прогнозов относительно дальнейшего развития событий, но выразил мнение, что Пригожин в дальнейшем уже не будет играть значительной роли.

Напомним, президент Литвы заявил, что НАТО нужно будет укрепить восточную границу, если Пригожин и Вагнер окажутся в Беларуси.