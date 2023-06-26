Жителей Латвии призвали не ездить в Россию и Беларусь, потому что эвакуация невозможна

Министр иностранных дел и новоизбранный президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал граждан страны отказаться от поездок в Россию и Беларусь на фоне попытки вооруженного мятежа "группы Вагнера".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Точных данных о том, сколько жителей Латвии сейчас находится в соседних странах, нет, поскольку далеко не все регистрируются в консульской службе.

Известно, что за последние полгода Беларусь посетили несколько тысяч человек из Латвии.

Ринкевичс подчеркнул, что людям, которые едут в Россию и Беларусь, надо осознавать, что возможность Латвии им помочь, если возникнут какие-то проблемы, очень серьезная ограничена, организовать эвакуацию из этих стран невозможно.

По его словам, что бы ни произошло, для Латвии важно укрепить восточную границу, возведение забора на которой – один из элементов.

"Каким бы ни был сценарий в России, мы должны понимать, что ситуация будет сложной, и мы должны быть бдительными", – сказал избранный президент.

Ранее Ринкевичс и командующий латвийской армии Леонид Калниньш сообщали, что после событий в России ситуация с безопасностью для Латвии не ухудшилась.