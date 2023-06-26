Росія викликала посла Молдови

Посла Молдови у Росії викликали до Міністерства закордонних справ РФ.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило російське інформагентство ТАСС, посилаючись на інформацію з МЗС.

У короткому повідомленні зазначили, що посла Молдови Ліліана Дарія викликали до МЗС Росії, не наводячи інших деталей. На сайті відомства інформації про це поки немає.

В МЗС Молдови на запит Newsmaker зазначили, що нададуть коментар найближчим часом.

Виклик посла ймовірно є продовженням епізоду 22 червня, коли Молдова викликала російського посла Олега Васнєцова у зв’язку із заявами ставленика російської окупаційної влади на Херсонщині Володимира Сальдо, який пропонував у помсту за удари ЗСУ по мостах на перешийку з Кримом атакувати мости на кордоні з Молдовою.

На погрозу Сальдо завдати ударів по мосту через Дунай відреагував і прем'єр Румунії.