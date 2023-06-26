Россия вызвала посла Молдовы

Посла Молдовы в России вызвали в Министерство иностранных дел РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило российское информагентство ТАСС, ссылаясь на информацию из МИД.

В коротком сообщении отметили, что посла Молдовы Лилиана Дария вызвали в МИД России, не приводя других деталей. На сайте ведомства информации об этом пока нет.

В МИД Молдовы на запрос Newsmaker отметили, что предоставят комментарий в ближайшее время.

Вызов посла вероятно является продолжением эпизода 22 июня, когда Молдова вызвала российского посла Олега Васнецова в связи с заявлениями ставленника российской оккупационной власти на Херсонщине Владимира Сальдо, который предлагал в отместку за удары ВСУ по мостам на перешейке с Крымом атаковать мосты на границе с Молдовой.

На угрозу Сальдо нанести удары по мосту через Дунай отреагировал и премьер Румынии.