Столтенберг в Литве посетил учения войск НАТО накануне саммита в Вильнюсе
Понедельник, 26 июня 2023, 19:04
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник во время визита в литовский город Пабраде встретился с немецкими и литовскими военными, которые вместе тренируются на учениях Griffin Storm.
Об этом сообщила пресс-служба Альянса, пишет "Европейская правда".
Во время визита к немецким и литовским военным к Столтенбергу присоединились президент Литвы Гитанас Науседа и министр обороны Германии Борис Писториус.
Учения Griffin Storm проверяли возможность быстрого усиления боевой группы НАТО в Литве во главе с Германией до уровня бригады, как было согласовано на Мадридском саммите НАТО в 2022 году.
"Эти учения посылают четкий сигнал: НАТО готова защищать каждый сантиметр территории Альянса. Мы демонстрируем, что мы также можем быстро усиливаться, когда это нужно", – сказал Столтенберг.
На Вильнюсском саммите 11 и 12 июля члены Альянса примут новые региональные планы "с конкретными силами и средствами, предназначенными для обороны конкретных членов Альянса", сказал генеральный секретарь.
Он добавил, что силы будут регулярно проводить совместные учения, и отметил, что НАТО также согласовала новую ротационную модель для противовоздушной и противоракетной обороны.
Сообщалось, что Германия планирует отправить дополнительно около четырех тысяч солдат Бундесвера на постоянное место дислокации в Литву для укрепления восточного фланга НАТО.
Литва хочет принять бригаду Вооруженных сил Германии на постоянное место дислокации не позднее 2026 года.