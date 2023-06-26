Столтенберг в Литве посетил учения войск НАТО накануне саммита в Вильнюсе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник во время визита в литовский город Пабраде встретился с немецкими и литовскими военными, которые вместе тренируются на учениях Griffin Storm.

Об этом сообщила пресс-служба Альянса, пишет "Европейская правда".

Во время визита к немецким и литовским военным к Столтенбергу присоединились президент Литвы Гитанас Науседа и министр обороны Германии Борис Писториус.

Фото: пресс-служба НАТО

Учения Griffin Storm проверяли возможность быстрого усиления боевой группы НАТО в Литве во главе с Германией до уровня бригады, как было согласовано на Мадридском саммите НАТО в 2022 году.

"Эти учения посылают четкий сигнал: НАТО готова защищать каждый сантиметр территории Альянса. Мы демонстрируем, что мы также можем быстро усиливаться, когда это нужно", – сказал Столтенберг.

На Вильнюсском саммите 11 и 12 июля члены Альянса примут новые региональные планы "с конкретными силами и средствами, предназначенными для обороны конкретных членов Альянса", сказал генеральный секретарь.

Он добавил, что силы будут регулярно проводить совместные учения, и отметил, что НАТО также согласовала новую ротационную модель для противовоздушной и противоракетной обороны.

Сообщалось, что Германия планирует отправить дополнительно около четырех тысяч солдат Бундесвера на постоянное место дислокации в Литву для укрепления восточного фланга НАТО.

Литва хочет принять бригаду Вооруженных сил Германии на постоянное место дислокации не позднее 2026 года.