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Прем’єр Молдови: Заколот Пригожина показав слабкість Росії

Понеділок, 26 червня 2023, 20:33

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан вважає, що придушений заколот приватної військової компанії "Вагнера" в Росії виявив слабкість Москви, а також показує все меншу ефективність втручання Кремля у країну.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Речан заявив в інтерв’ю Reuters.

"Те, що ми бачили останніми днями, є чітким свідченням слабкості російського керівництва і російського управління армією. Росія набагато слабша, ніж люди думають", – вважає прем'єр Молдови.

Він додав, що спроба заколоту в Росії може стати військовим стимулом для України, яка бореться з повномасштабним російським вторгненням, та підняти її бойовий дух.

"Важливо мати ще більше зобов'язань з боку Заходу щодо забезпечення України тим, що їй потрібно для захисту країни і витіснення російських військ", – підкреслив Речан.

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Молдовський прем’єр окремо наголосив на спробах втручання Росії у справи його держави, нагадавши про спробу державного перевороту, а також фальшиві мінування й кібератаки.

"Ми не відчуваємо, що Росія відступає або зменшує інтенсивність (втручання. – Ред.). Просто наші інституції покращили свої можливості для боротьби з цією гібридною війною Росії", – додав він.

Нагадаємо, в ніч проти суботи, 24 червня, ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин оголосив про наміри "розібратись" із керівництвом російського Міноборони, стверджуючи, що воно намагається ліквідувати "вагнерівців". Коли бойовики вже рухались у бік Москви, Пригожин заявив про скасування "маршу" й погодився на виїзд у Білорусь. 

Президент США Джо Байден підкреслив, що Сполучені Штати та їхні найближчі союзники не причетні до заколоту групи "Вагнера", вперше публічно коментуючи російські події цими вихідними. 

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